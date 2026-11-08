Vinculan a Proceso a Presuntos Implicados en Asesinato de Agente de AMIC en Ímuris, Sonora

Dos hombres señalados como probables responsables del asesinato de un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Ímuris fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los imputados, identificados como Norberto Manuel “N” y Juan Francisco “N”, son investigados por su presunta participación en el ataque armado ocurrido el 17 de junio de 2026, alrededor de las 23:00 horas, en la colonia El Greco, en las inmediaciones de la calle Villa Olímpica y el callejón Poseidón.

De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían participado, junto con otras personas, en la planeación de la agresión, para lo cual establecieron posiciones estratégicas y funciones de vigilancia. Además, ocultaron una camioneta en un arroyo cercano y esperaron entre la vegetación la llegada del agente Juan Manuel “N”.

La Fiscalía estableció que, cuando la víctima salió del lugar a bordo de una camioneta tipo pick-up blanca, los agresores salieron de su escondite y dispararon en repetidas ocasiones con armas de alto poder, entre ellas rifles AK-47 y AR-15, lo que le provocó heridas que le causaron la muerte en el sitio.

Tras la continuación de la audiencia inicial, el juez determinó vincular a proceso a los dos imputados y les impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras se desarrolla el procedimiento penal.