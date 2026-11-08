Seguridad

Vinculan a Proceso a Presuntos Implicados en Asesinato de Agente de AMIC en Ímuris, Sonora

Los imputados son investigados por participar en la planeación del ataque armado ocurrido en junio de 2026, en la colonia El Greco de Ímuris

Vinculan A Proceso A Dos Presuntos Implicados En Asesinato De Agente De AMIC En ÍmurisVinculan a Proceso a 2 Presuntos Implicados en Asesinato de Agente de la AMIC en Ímuris. Foto: FGJE

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Dos hombres enfrentan cargos por homicidio calificado tras el asesinato de un agente en Ímuris.

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