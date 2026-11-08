¿Quién Es Miguel Ángel Almaraz, Alcalde de Río Bravo Rescatado Tras Secuestro?

Este domingo 8 de noviembre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que el presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado con vida.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, reveló que el rescate del munícipe fue resultado del trabajo coordinado entre las dependencias federales y el intercambio de información y la coordinación operativa con las autoridades de las cuatro entidades.

“Agradecemos a los gobernadores de Zacatecas, David Monreal Ávila; de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por su apoyo y colaboración en las acciones de búsqueda y localización y su colaboración permanente, con el gabinete de seguridad que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum”, detalló Harfuch.

La mañana de este domingo se informó que se desconocía la localización del edil, por lo que la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí activó un operativo en la zona limítrofe con Zacatecas, luego de recibir el reporte de personas afectadas por los hechos relacionados con la presunta privación de la libertad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí informó que, de acuerdo con los primeros datos recabados, el incidente ocurrió sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio zacatecano y no en San Luis Potosí.

Pero quién es Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo rescatado con vida. Esto es lo que sabemos de este político que ha militado en varios partidos.

Almaraz Maldonado, de 59 años de edad, es originario de Río Bravo, Tamaulipas. Es licenciado en Derecho y Contaduría Pública Auditora (CPA) por la Universidad Mexicoamericana del Norte (UMAN), en Reynosa, Tamaulipas.

Desde el 2024 asumió el cargo de presidente municipal de Río Bravo y su gestión culminará en el 2027. Además ha expresado sus intenciones para la contienda interna del PAN, con el fin de buscar la candidatura para la gubernatura de Tamaulipas en las elecciones de 2028.

Conviene recordar que fue detenido en 2009, cuando era líder del PRD, acusado de su presunta participación en una red de robo de hidrocarburos en la Cuenca de Burgos, cuyo producto se vendía en refinerías estadounidenses, según reportes. Igual le atribuyeron delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Pasó seis años en el penal de El Rincón, Nayarit, y salió en enero de 2015.

Compitió con el blanquiazul en 2021 por la alcaldía de Río Bravo, pero perdió ante el candidato de la alianza Morena-PT, Héctor Joel Villegas González.

En el 2024 se volvió a postular con el respaldo de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Finalmente ganó las elecciones y desde entonces es presidente municipal.

Con información de N+