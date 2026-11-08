Seguridad

¿Quién Es Miguel Ángel Almaraz, Alcalde de Río Bravo Rescatado Tras Secuestro?

El político fue reportado como desaparecido y de inmediato se puso en marcha un operativo para rescatarlo. Esto es lo que sabemos sobre él

Desde el 2024 Miguel Ángel Almaraz asumió el cargo de presidente municipal de Río Bravo.Desde el 2024 Miguel Ángel Almaraz asumió el cargo de presidente municipal de Río Bravo. Foto Facebook: Miguel Angel Almaraz Maldonado

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+