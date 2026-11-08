Localizan con Vida a Miguel Ángel Almaraz, Alcalde de Río Bravo, Tamaulipas

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario destacó que el resultado fue producto del trabajo coordinado entre las dependencias federales y el intercambio de información y la coordinación operativa con las autoridades de las cuatro entidades.

Por su parte, el Gobierno de Tamaulipas también agradeció el trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales.

La mañana de este domingo se informó que se desconocía la localización del edil, por lo que la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí activó un operativo en la zona limítrofe con Zacatecas, luego de recibir el reporte de personas afectadas por los hechos relacionados con la presunta privación de la libertad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí informó que, de acuerdo con los primeros datos recabados, el incidente ocurrió sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio zacatecano y no en San Luis Potosí.

Según el testimonio de una de las personas afectadas, estas fueron abandonadas sobre la carretera y posteriormente solicitaron ayuda. Después llegaron al municipio de Cedral, donde pidieron auxilio a las autoridades.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que recibió un reporte sobre la probable privación ilegal de la libertad de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, y sus acompañantes, ocurrida en una localidad de San Luis Potosí.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que tuvo conocimiento de los hechos la noche del día anterior, mediante una comunicación recibida en la guardia de la Policía de Investigación destacamentada en Río Bravo.