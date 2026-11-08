Seguridad

Localizan con Vida a Miguel Ángel Almaraz, Alcalde de Río Bravo, Tamaulipas

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó el hallazgo del edil

Fue localizado el presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel AlmarazFue localizado el presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado. Foto: Gabinte de Seguridad

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