Seguridad

Descubren Segunda Granja de Criptomonedas en Tlaola, Puebla: Hay un Detenido

Entre los objetos decomisados también destacan un transformador eléctrico trifásico, módem, dos chips, un teléfono y una pantalla de video

Investigan el origen de los recursos y el funcionamiento de los equipos.Investigan el origen de los recursos y el funcionamiento de los equipos. Foto: FGR

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Descubren otra granja de criptomonedas en Puebla: 50 cajas mineras y 1,032 criptomonedas fueron incautadas.

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