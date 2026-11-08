Descubren Segunda Granja de Criptomonedas en Tlaola, Puebla: Hay un Detenido

En los últimos meses dos granjas clandestinas de criptomonedas han sido localizadas en Tlaola, municipio de Puebla.

El más reciente operativo dejó una persona detenida y el aseguramiento de 50 cajas mineras, 1,032 criptomonedas, marihuana y equipo tecnológico. En el cateo participaron elementos de la secretaría de seguridad y protección ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar).

Entre los objetos decomisados también destacan un transformador eléctrico trifásico, módem, dos chips, un teléfono y una pantalla de video.

El antecedente ocurrió el 6 de septiembre, cuando autoridades intervinieron otro inmueble con cerca de 300 equipos especializados, ocho antenas satelitales y 80 terminales de media tensión.

La FGR mantiene abiertas las indagatorias para establecer el origen de los recursos, el funcionamiento de los equipos y posibles conexiones entre ambos inmuebles.

También se analiza si las criptomonedas generadas pudieron vincularse con operaciones financieras ilícitas.

Con información de N+

JAPR