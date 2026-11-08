Sociedad

Servicio Militar 2026: Qué Pasa Si No Voy al Sorteo y Significado de Bola Blanca, Negra y Azul

En noviembre es el sorteo del Servicio Militar Nacional 2026 en México y miles de jóvenes tienen dudas con respecto a todo el trámite para obtener su cartilla militar

Servicio Militar 2026 qué significa bola negra blanca y azul y qué pasa si no voy al sorteo en MéxicoEl Servicio Militar 2026 mantuvo la reducción de sesiones para liberar la cartilla militar. Foto: Facebook Raciel Pérez Cruz

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