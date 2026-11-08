Servicio Militar 2026: Qué Pasa Si No Voy al Sorteo y Significado de Bola Blanca, Negra y Azul

Durante los fines de semana del mes de noviembre se lleva a cabo el Sorteo del Servicio Militar 2026 en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, por esa razón acá te aclaramos qué pasa si no asistes a la rifa y qué significa la bola negra, azul y blanca, pues el color define lo que debes hacer para poder obtener tu Hoja de Liberación y tu Cartilla Militar.

Conforme se realiza cada sorteo surgen muchas dudas, por eso en una nota ya te respondimos a una de las más comunes, que es saber cuánto dura el Servicio Militar en México, pues recientemente se redujo el número de sesiones que se deben cumplir durante el adiestramiento.

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¿Qué pasa si no voy al sorteo del Servicio Militar 2026?

Si no asistes al sorteo existen algunas consecuencias, la más importante es que no vas a poder liberar tu cartilla en la "clase" que te corresponde, es decir, en el año en que cumpliste tus 18 años de edad. Más adelante puedes volver a hacer el trámite, pero como remiso, eso significa que deberás cumplir forzosamente con el proceso de adiestramiento.

Para este 2026 le toca liberar su cartilla a los conscriptos de la Clase 2008. Es importante recordar que el Servicio Militar Nacional es obligatorio para hombres mayores de 18 años y voluntario para aquellas mujeres que deseen adquirir el adiestramiento.

¿Qué significa la bola negra, azul y blanca en el Servicio Militar?

Las personas mayores de 18 años que acudan al sorteo y les salga bola blanca o azul, significa que van a ser "encuadrados" y deben marchar durante 13 sesiones sabatinas (tres meses) en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana. Durante todo este tiempo se les brindará capacitación en unidades militares que fungen como Centro de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

A quienes les salga bola negra en el sorteo del Servicio Militar Nacional 2026, significa que estarán "a disponibilidad" en las comandancias de Zona Militar ubicadas en los diferentes estados del país. Esto que decir que no están obligados a marchar.

Una vez concluida la fase de adiestramiento, la última de cinco, durante el mes de diciembre las personas que cumplieron con su servicio van a poder obtener su cartilla militar y su hoja de liberación, por cumplir satisfactoriamente con su obligación constitucional.

AO