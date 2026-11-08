Detienen a Presunto Responsable de Choque Donde Murió Niña de Dos Años en Tijuana

Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en un accidente vial en el que una niña de dos años perdió la vida, en la colonia Los Arenales, en Tijuana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el detenido fue identificado como Francisco Jovan ‘N’, quien fue asegurado el sábado 7 de noviembre, luego de presuntamente impactar el vehículo tipo sedán que conducía contra otra unidad.

Como consecuencia del choque, la menor resultó gravemente lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, posteriormente se reportó su fallecimiento.

El hombre quedó a disposición de la autoridad investigadora, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades conforme a derecho.

La SSPCM exhortó a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y conducir con precaución para prevenir accidentes viales.

APG