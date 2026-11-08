Seguridad

Detienen a Presunto Responsable de Choque Donde Murió Niña de Dos Años en Tijuana

La menor fue trasladada a un hospital con lesiones graves, donde posteriormente falleció

Detienen a Presunto Responsable de Choque Donde Murió Niña de Dos Años en TijuanaDetienen a Presunto Responsable de Choque Donde Murió Niña de Dos Años en Tijuana | Foto: SSPCM

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