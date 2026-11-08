Seguridad

Hallan Cuerpo de Hombre Sin Vida en el Centro de Gómez Palacio, Durango

Se presume que podría haber sido víctima de una agresión sobre la calle Mariano Escobedo

Se presume que podría haber sido víctima de una agresión sobre la calle Mariano EscobedoEl hombre presentaba lesiones en varias partes del cuerpo. Foto: N+

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El hombre presentaba lesiones en varias partes del cuerpo

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