Hallan Cuerpo de Hombre Sin Vida en el Centro de Gómez Palacio, Durango

Vecinos de la zona centro de Gómez Palacio localizaron, la mañana de este domingo, el cuerpo de un hombre tendido sobre la calle Mariano Escobedo, casi en la esquina con Nicolás Bravo.

Fue cerca de las 07:00 horas cuando habitantes del sector alertaron al sistema de emergencias sobre la presencia de una persona tirada en la vía pública. Al arribar al lugar, elementos de seguridad confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área.

La víctima es un hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura, complexión delgada, tez morena clara, cabello canoso y barba. Al momento de su localización, vestía pantalón de mezclilla, camisa azul y tenis rojos, características que podrían ayudar en su identificación.

Durante la primera revisión, los agentes detectaron que el cuerpo presentaba lesiones en varias partes, por lo que se presume que pudo haber sido víctima de una agresión. Ante estos indicios, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) investiga el caso como un presunto homicidio.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.