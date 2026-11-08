Pareja es Reportada Como Desaparecida Sobre la Carretera Córdoba-Omealca

Una pareja originaria de Córdoba fue reportada como desaparecida luego de que sus familiares perdieran contacto con ambos cuando viajaban a bordo de un vehículo sobre el tramo carretero Córdoba-Omealca del estado de Veracruz.

Se trata de las personas identificadas como Blanca Ivonne Bautista Hernández, de 36 años, y su esposo Josué Nieto Lara, de 39 años, quienes fueron vistos por última vez sobre el tramo carretero mencionado con anterioridad.

Sus familiares acudieron a presentar la denuncia correspondiente por su desaparición y la Comisión Nacional de Búsqueda emitió las fichas de ambas personas para solicitar el apoyo de la ciudadanía en su localización.

Los familiares de Blanca Ivonne y Josué piden compartir sus fotografías y proporcionar cualquier información que permita dar con su paradero.