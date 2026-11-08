Desaparecidos

Pareja es Reportada Como Desaparecida Sobre la Carretera Córdoba-Omealca

Blanca Ivonne y Josué viajaban a bordo de un vehículo cuando sus familiares perdieron contacto con ellos. Piden a la población el apoyo para dar con su paradero

Pareja es Reportada Como Desaparecida Sobre la Carretera Córdoba-OmealcaFamiliares piden el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de la pareja. Foto: CEBV

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Pareja de Córdoba desaparecida en Veracruz. Blanca Ivonne y Josué fueron vistos por última vez en la carretera Córdoba-Omealca.

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