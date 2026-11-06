Desaparecidos

Desapariciones en la Región Ciénega de Jalisco: Municipios que Concentran Más Casos

En esta zona también buscan a Santiago Méndez Olide, estudiante de la UdeG, quien acudió a una presunta cita laboral

fichas de desaparecidos en JaliscoLa Barca encabeza la lista con 180 registros, seguido de Atotonilco el Alto. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Santiago Méndez Olide, estudiante de 21 años, desapareció en Ocotlán, uno de los municipios con más casos en la Región Ciénega de Jalisco.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+