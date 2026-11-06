Economía

Nubank y Mercado Pago Suspenden Transferencias de Criptomonedas por Falla en Sistema

El proveedor de infraestructura de cadena de bloques de mabas empresas es la estadounidense Paxos

Representación de criptomonedas en una ilustración. Foto: ReutersRepresentación de criptomonedas en una ilustración. Foto: Reuters
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