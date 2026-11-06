Nubank y Mercado Pago Suspenden Transferencias de Criptomonedas por Falla en Sistema

Nubank y Mercado Pago suspendieron este viernes las transferencias de criptomonedas en sus respectivas plataformas, alegando "inestabilidad del sistema".

En un comunicado, Nubank informó que el incidente no se debe a su infraestructura propia y aseguró que no compromete la seguridad de los clientes. "Todos los activos y la información siguen protegidos", afirmó.

El resto de productos de Nubank relacionados con las criptomonedas siguen funcionando con normalidad.

Nubank firmó en 2022 un acuerdo de colaboración con la empresa estadounidense Paxos, que también es proveedor de infraestructura de cadena de bloques para Mercado Pago, el banco digital del grupo Mercado Libre.

En tanto, Mercado Pago mostraba el viernes un mensaje a sus clientes en el que informaba de que, debido a "inestabilidades en el sistema, no es posible realizar transferencias de criptomonedas".

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