Revertir Aranceles y Mantener el T-MEC, Puntos Clave para Richard Neal, Líder Demócrata

Richard Neal, el demócrata que podría presidir la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se pronunció hoy por revertir los aranceles “injustificados” y los "acuerdos entre cuatro paredes" ​del presidente Donald Trump. Dijo que su prioridad es mantener el T-MEC ‌con México y Canadá.

En conferencia de prensa, Richard Neal, exrepresentante comercial del gobierno de Joe Biden, señaló que las "políticas comerciales deliberadamente caóticas e injustificadas" de Donald Trump habían contribuido al aumento del costo de la vida y al aumento de la desigualdad entre los trabajadores y los estadounidenses más ricos.

"Me comprometo a revertir los aranceles injustificados de Trump y a aplicar una política comercial basada en la buena gobernanza y la transparencia", mencionó Neal. "Eso significa cumplir con todas las familias trabajadoras, no satisfacer el ego de un solo hombre”.

El demócrata no dio detalles sobre su agenda legislativa en materia de comercio, pero señaló que su prioridad es mantener tanto a México como a Canadá como parte del T-MEC.

Agregó que la cláusula de revisión de caducidad a los seis años ofrece margen para mejorar el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, se prevé que cualquier medida destinada a revocar los aranceles de Trump se enfrente a un veto presidencial que los demócratas no podrían anular sin un apoyo significativo de los republicanos.