Economía

Revertir Aranceles y Mantener el T-MEC, Puntos Clave para Richard Neal, Líder Demócrata

El funcionario dijo que la política comercial de Trump ha contribuido al aumento del costo de la vida y al aumento de la desigualdad

Richard Neal, líder demócrataRichard Neal, líder demócrata. Foto: AP | Archivo

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Richard Neal busca revertir aranceles de Trump y mantener el T-MEC para frenar el costo de vida y la desigualdad. ¿Será posible con la mayoría demócrata en el Congreso?

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