Accidentes

Accidente en Martín Carrera Hoy: Camioneta Choca contra Puestos de Tianguis y Deja Lesionados

Una camioneta presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando arrolló varios negocios

Accidente en Martin CarreraAccidente en Martin Carrera este viernes 3 de noviembre de 2026. Foto: N+

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