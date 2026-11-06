Accidente en Martín Carrera Hoy: Camioneta Choca contra Puestos de Tianguis y Deja Lesionados

Un accidente vial dejó tres personas lesionadas luego de que el conductor de una camioneta presuntamente perdió el control de la unidad y se impactó contra varios puestos de tianguis en la avenida General López de Santa Anna, en la colonia Martín Carrera, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El vehículo circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando llegó al cruce de las calles General López de Santa Anna y Vicente Guerrero. En ese punto, donde se encontraban instalados varios comerciantes, la camioneta arrolló los puestos y continuó su trayectoria hasta chocar contra un automóvil particular.

Por la fuerza del impacto, el segundo vehículo también terminó proyectado contra un establecimiento comercial, lo que ocasionó daños en otros locales de la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) precisó "a través de la frecuencia de radio, los policías fueron informados de un hecho de tránsito en el que, presuntamente derivado del exceso de velocidad, una camioneta se impactó contra tres puestos semifijos, además de ocasionar daños a dos vehículos estacionados en la zona, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar".

El percance provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acudieron para atender a las personas afectadas y realizar las labores correspondientes.

Personal de Protección Civil y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también llegó al sitio para evaluar los daños y brindar apoyo.

Se espera que, una vez concluidas las maniobras de los equipos de rescate y seguridad, la circulación pueda recuperar sus condiciones habituales.

FBPT