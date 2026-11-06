Dan Último Adiós a Darla, Mujer Asesinada con Arma Blanca al Sur de Veracruz

Entre el dolor, la tristeza y con el reclamo de justicia fueron velados y enterrados los restos de Darla Karina la joven de 25 años que fue asesinada con un arma blanca la noche del miércoles en el fraccionamiento villas de Santa Marta en Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Este viernes María del Socorro, la tía de Darla indicó que pide que se haga justicia. Su tía afirma que no sabia que tenia pareja.

'Justicia queremos, le arrebataron la vida a una niña de 25 años, siempre platicaba con ella siempre se reía o me comentaba algo'

Los restos fueron velados en la funeraria del sindicato único de empleados para posteriormente llevarla a su domicilio a despedirse y ser enterrada en el panteón antiguo municipal.

Darla fue acompañada por su madre la señora Beatriz Cruz, su hermano, y demás familiares amigos y conocidos.

Hasta el momento las autoridades de la fiscalía general del estado no le han dado a conocer a la familia las líneas de investigación que se siguen. No existen personas detenidas.