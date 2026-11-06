Sociedad

Dan Último Adiós a Darla, Mujer Asesinada con Arma Blanca al Sur de Veracruz

Sus restos fueron velados y enterrados en el panteón antiguo municipal; su familia pide que se haga justicia

Velan y entierran a Darla en Coatzacoalcos.Velan y entierran a Darla en Coatzacoalcos. Foto: N+

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Conmoción en Coatzacoalcos: Darla, de 25 años, fue asesinada con arma blanca. Su familia clama por justicia mientras las autoridades no han dado respuestas.

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