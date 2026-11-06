Extorsionan a Empleada Doméstica y Roban Joyas y Efectivo en San Pedro

Una empleada doméstica fue víctima de una extorsión telefónica bajo la modalidad de “falso paquete”, mediante la cual sujetos desconocidos lograron apoderarse de joyas y dinero en efectivo de una vivienda ubicada en la colonia Casco Urbano, en San Pedro Garza García.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle 16 de Septiembre, donde la trabajadora, identificada como Francisca, de 45 años, recibió una llamada de un hombre que se presentó como operador de una empresa de mensajería.

Durante la comunicación, el sujeto le aseguró que la empleadora necesitaba liberar un paquete de manera urgente, debido a que el pago correspondiente había sido rechazado.

Con este argumento, el individuo consiguió que la mujer siguiera sus indicaciones y buscara la manera de obtener dinero y objetos de valor para cubrir el supuesto adeudo.

La trabajadora tomó un mazo y lo utilizó para forzar la caja fuerte de la residencia. Una vez abierta, sacó diversas alhajas y efectivo, que colocó dentro de una mochila.

Minutos después, un vehículo Mazda 3, en color negro, llegó hasta el inmueble. La mujer entregó la mochila a los ocupantes del automóvil, quienes se retiraron del lugar con las pertenencias.

Tras conocerse lo ocurrido, elementos de la Policía de San Pedro acudieron a la vivienda para atender el reporte y detuvieron a Francisca.

La empleada quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si la mujer actuó bajo engaño o tuvo alguna participación directa en el robo.

El monto de lo sustraído fue estimado en aproximadamente 300 mil pesos entre joyas y efectivo.