Seguridad

Extorsionan a Empleada Doméstica y Roban Joyas y Efectivo en San Pedro

Una supuesta entrega de paquetería terminó con un robo de alrededor de 300 mil pesos, luego de que una trabajadora fuera engañada para abrir la caja fuerte

Mujer es detenida por presunta extorsión.Mujer es detenida por presunta extorsión. Foto: N+

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Una llamada falsa llevó a una empleada doméstica a entregar joyas y dinero en San Pedro.

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