Salud

Suspenden Clases Presenciales en Secundaria por Casos de Influenza en Ciudad Madero

La información fue dada a conocer mediante un comunicado emitido por la institución educativa

Suspenden Clases Presenciales en Secundaria por Casos de Influenza en Ciudad MaderoSuspenden Clases Presenciales en Secundaria. Foto: N+

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Por influenza, la Secundaria General No. 7 en Ciudad Madero suspende clases presenciales.

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