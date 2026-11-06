Suspenden Clases Presenciales en Secundaria por Casos de Influenza en Ciudad Madero

Debido a la detección de algunos casos de influenza entre estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 7 'Isaac Newton', ubicada en Ciudad Madero, personal académico del plantel determinó suspender temporalmente las clases presenciales para los alumnos de uno de sus grupos, como medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado emitido por la institución educativa, en el que se informó que los estudiantes del grupo 1°C continuarán con sus actividades escolares bajo la modalidad a distancia, a partir del 4 de noviembre, mientras se da seguimiento a la situación sanitaria.

Asimismo, docentes encargados del grupo realizaron una reunión, con el propósito de organizar las actividades académicas, establecer horarios y definir las indicaciones que deberán seguir los alumnos durante este periodo.

Como parte de las acciones preventivas, el aula correspondiente ya fue sometida a un proceso de desinfección para reducir el riesgo de contagio entre la comunidad estudiantil.

Hasta el momento, la dirección del plantel no ha establecido una fecha para el regreso a las clases presenciales, por lo que la suspensión se mantendrá mientras las autoridades correspondientes realizan el seguimiento epidemiológico.