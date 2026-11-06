¿Cómo Saber Cuál Vacuna contra Influenza Ponerte en 2026? Alejandro Macías Explica Diferencias

Aunque oficialmente el invierno no ha llegado a México, el país ya se encuentra en la temporada de frentes fríos 2026-2027, por lo que expertos recordaron la importancia de la vacunación para protegerse de enfermedades estacionales como la influenza.

Alejandro Macías —especialista en Medicina Interna e Infectología— reveló que hay novedades de la vacuna contra dicha afección, por lo que aquí te contamos todos los detalles para que sepas cuál te corresponde y así cuides tu salud.

¿Qué es la influenza?

La influenza es una enfermedad causada por un virus que consiste en la infección de nariz, garganta y pulmones, que son parte del sistema respiratorio, recordó la organización médica Mayo Clinic.

A veces, añadió, sus complicaciones pueden ser mortales, por lo que para protegerse se puede poner la vacuna y aplicar medidas preventivas como limpiar y desinfectar superficies, lavarse las manos y mantener en movimiento el aire que rodea a las personas.

Los síntomas de la influenza incluyen dolor de garganta, congestión nasal, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolores musculares, mucho cansancio, escalofríos y sudoración.

“En algunos casos, las personas tienen dolor ocular, ojos acuosos o sensibilidad a la luz”, añadió la organización.

¿Qué vacuna ponerte?

En un video publicado en redes sociales, Alejandro Macías dio a conocer las novedades de la vacuna contra la influenza para la estación invernal en el hemisferio norte.

En primera instancia, dio a conocer que habrá en México una vacuna de alta dosis, como ya existe en otros países, especialmente para gente de más de 60 años. Aunque estará solamente para el mercado privado.

“Es como cuatro veces la dosis de la vacuna, sobre todo para personas de 60 años o más, esa es la vacuna Fluzone HD de alta dosis”, dijo.

Como segunda novedad, dio a conocer que muchas vacunas tetravalentes pasarán a ser trivalentes porque ya desapareció uno de los virus que ocasiona la enfermedad. Así lo señaló:

“Muchas de las vacunas que venían como tetravalentes, o sea contra cuatro virus —dos de influenza A y dos de influenza B— pasarán a ser trivalentes, pues uno de los virus de influenza B, el virus Yamagata, ha desaparecido”.

En tercer punto, enfatizó que la vacuna le puede servir a cualquiera, pero particularmente a los grupos de alto riesgo de complicarse: Niños de 5 años o menores; personas de 60 años o más; gente crónicamente enferma de cualquier enfermedad debilitante, como diabetes descompensada, cáncer, sida o deficiencia de inmunidad; mujeres embarazadas y personal de salud.

“Para todos ellos, si solamente se tiene acceso a la vacuna de dosis habitual, esa es la que corresponde (…) Pero si te corresponde una vacuna, cualquiera que sea, póntela, te puede evitar serios problemas”, puntualizó.

SPB