Hombre Sufre Descarga Eléctrica Mientras Trabajaba con Cableado en Casa de Torreón

Cerca del mediodía de este viernes, el señor José Luis González Elizalde sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de cableado en un domicilio ubicado en la colonia Santa María de Torreón.

De acuerdo con la información, el hombre se encontraba maniobrando cables de 220 voltios de corriente cuando recibió la descarga directamente en las manos. La electricidad recorrió su cuerpo y salió por los pies, provocándole ampollas y quemaduras de segundo grado.

Se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios y valorar su estado de salud.

Sin embargo, al momento de ser atendido, José Luis se negó a ser trasladado en ambulancia a un hospital. Ante esta situación, elementos de Protección Civil le recomendaron recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba.

Finalmente, sus familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios a un hospital, donde recibiría atención médica especializada para tratar las heridas ocasionadas por la descarga eléctrica.