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Hombre Sufre Descarga Eléctrica Mientras Trabajaba con Cableado en Casa de Torreón

José sufrió de quemaduras de segundo grado luego de que la electricidad recorriera su cuerpo

José sufrió de quemaduras de segundo grado luego de que la electricidad recorriera su cuerpoEl hombre recibió una descarga eléctrica de 220 voltios en la colonia Santa María. Foto: N+

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El hombre recibió una descarga eléctrica de 220 voltios en la colonia Santa María

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