Taxi Embiste a Motocicleta en Gómez Palacio; Hay 1 Muerto y 2 Lesionados

Presunto taxi arrolla a tres primos en motocicleta en el Ejido Dolores, Gómez Palacio, uno murió y dos resultaron gravemente lesionados.

La noche del domingo se registró un trágico accidente en el Ejido Dolores, en Gómez Palacio, donde tres primos hermanos que viajaban a bordo de una motocicleta para comprar hamburguesas fueron presuntamente impactados por alcance por un taxi cuyo conductor habría huido del lugar luego del percance.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, el golpe en la parte trasera de la motocicleta habría provocado que sus ocupantes perdieran el control de la unidad, lo que derivó en el fatal accidente. En el lugar perdió la vida quien fue identificado como Israel Lozano Palacios.

Los otros dos ocupantes, identificados como Yahir 'N' y Saúl 'N', resultaron con lesiones graves y diversas fracturas, por lo que fueron trasladados al Hospital General, donde permanecen internados a la espera de ser sometidos a cirugías debido a la gravedad de sus heridas.

Ante lo ocurrido, los familiares de las víctimas solicitan el apoyo de la ciudadanía y piden a las autoridades que se esclarezcan los hechos para identificar y localizar al presunto responsable, quien, según los señalamientos, se habría retirado del lugar sin brindar ayuda a los afectados.