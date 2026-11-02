Accidente Deja 2 Muertos y 5 Personas Lesionadas en Sanalona, Sinaloa

Dos personas sin vida y cinco más lesionadas dejó un brutal accidente automovilístico registrado la mañana de este lunes 2 de noviembre, justo a la altura del letrero de bienvenida a la sindicatura de Sanalona, en Culiacán, donde el impacto entre vehículos provocó que uno terminara volcado en un barranco y otro fuera consumido por las llamas.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas, sobre la carretera que conduce a dicha sindicatura. La violencia del choque dejó tres vehículos con daños: uno completamente calcinado, otro volcado fuera del camino y uno más con severos daños por el impacto. La emergencia movilizó a cuerpos de rescate, luego del reporte de varias personas atrapadas y lesionadas.

Paramédicos de Cruz Roja y elementos de Protección Civil estatal y municipal acudieron para auxiliar a las víctimas, mientras Bomberos Culiacán trabajó para sofocar el incendio que redujo una de las unidades a cenizas. Los cinco heridos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

Las dos personas fallecidas fueron trasladadas por personal del Servicio Médico Forense, que se encargará de realizar los procedimientos correspondientes para su identificación y las necropsias de ley.