Accidentes

Accidente Deja 2 Muertos y 5 Personas Lesionadas en Sanalona, Sinaloa

El incidente automovilístico dejó 3 vehículos con daños, uno de ellos completamente calcinado, otro volcado fuera del camino y uno más con severos daños por el impacto

Accidente Deja 2 Muertos y 5 Personas Lesionadas en Sanalona, SinaloaAccidente Deja 2 Muertos y 5 Personas Lesionadas en Sanalona, Sinaloa. Foto: N+

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