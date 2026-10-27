Seguridad

Localizan con Vida al Sacerdote Clemente Morales en Culiacán

El padre llegó por su propio pie a la parroquia Cristo Resucitado, ubicada en la colonia La Campiña

Localizan con Vida al Sacerdote Clemente Morales en CuliacánLocalizan con Vida al Sacerdote Clemente Morales en Culiacán. Foto: Redes Sociales

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