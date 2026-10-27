Localizan con Vida al Sacerdote Clemente Morales en Culiacán

El sacerdote, Clemente Morales Topete, fue localizado sano y salvo este martes en Culiacán, luego de permanecer desaparecido desde el pasado sábado 24 de octubre, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con la información, el padre llegó por su propio pie a la parroquia Cristo Resucitado, ubicada en la colonia La Campiña, mientras conducía su propia camioneta, lo que permitió conocer que se encontraba con vida.

Tras su llegada, autoridades del Grupo Interinstitucional acudieron al templo para dar seguimiento a las acciones de seguridad e investigación correspondientes.

El presbítero había sido reportado como desaparecido luego de que se le perdiera el rastro tras acudir a una consulta médica en el sector Montebello. Posteriormente, tenía previsto presentarse en su parroquia, pero no llegó, lo que generó preocupación entre sus familiares y la comunidad católica.

Ante su desaparición, feligreses realizaron oraciones y solicitaron apoyo para dar con su paradero, mientras que autoridades eclesiásticas y de seguridad se sumaron a las acciones de búsqueda.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) confirmó su localización y señaló que las autoridades competentes darán seguimiento a las investigaciones. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que permaneció desaparecido.

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La Conferencia del Episcopado Mexicano agradeció a los ciudadanos y a las autoridades estatales y federales por el apoyo durante la búsqueda del sacerdote.