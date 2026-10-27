Medio Ambiente

Nivel del Sistema Cutzamala Hoy: ¿Puede Llegar al 100% de Almacenamiento este 2026?

Autoridades informan cuánta agua tienen las presas, en el marco de la recta final de la temporada de ciclones tropicales en México

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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