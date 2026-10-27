Nivel del Sistema Cutzamala Hoy: ¿Puede Llegar al 100% de Almacenamiento este 2026?

Gracias a las lluvias de las últimas semanas, el nivel del agua del Sistema Cutzamala sigue al alza este mes de octubre 2026, e incluso ya rebasó el 95% de almacenamiento.

En ese marco, en N+ te decimos cuál es la cantidad exacta de agua que tienen las presas de este sistema hídrico, una de las principales fuentes de abastecimiento del Valle de México.

Además, te informamos si pudiera llegar al 100% este año, tomando en cuenta su avance diario y el reporte del máximo nivel que alcanzó en 2025.

Conoce el Sistema Cutzamala

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Se extiende por Michoacán, Edomex y CDMX y aporta el 26% del agua que se consume en el Valle de México; el resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

Tiene en total siete presas, tres de almacenamiento: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines, y 4 derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

El Sistema Cutzamala aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

Se considera una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

¿Cómo está el sistema Cutzamala hoy?

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable informaron cómo está este sistema actualmente.

Dieron a conocer que, con corte al 26 de octubre, el Cutzamala tiene 744.344 millones de metros cúbicos de agua, ante las lluvias que se han registrado las últimas semanas.

En su reporte diario, también detallaron cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas:

Villa Victoria: Está al 87.58% de su capacidad, al registrar 162.671 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 96.78% de su capacidad, al registrar 381.688 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 98.81% de su capacidad, al registrar 199.985 millones de metros cúbicos de agua.

La capacidad total del Cutzamala es de 782.521 millones de metros cúbicos, por lo que los 744.344 que tiene actualmente corresponden al 95.12% del almacenamiento.

¿Puede llegar al 100% de almacenamiento?

México se encuentra actualmente bajo la temporada de ciclones tropicales 2026, la cual terminará hasta el 30 de noviembre, por lo que podrían registrarse más lluvias que incrementen aún más el nivel del Cutzamala.

El año pasado, el sistema terminó octubre con un almacenamiento de 97.4% y a partir de noviembre comenzó a disminuir debido al final de la temporada de lluvias. Ese mes cerró en 94.70%. En total, 2025 terminó con el 91.20%.

Eso indica que este 2026 está por debajo del almacenamiento de octubre del año pasado, por lo que probablemente no alcance el 100%.

Y es que del 20 al 23 de este mes ninguna de las presas tuvo captación de agua porque no llovió en la zona, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

A pesar de ello, el país ha estado bajo los efectos de varios ciclones tropicales y canales de baja presión, que han dejado lluvias de diversa intensidad, por lo que todavía podría elevarse la cantidad de agua en los siguientes días.

SPB