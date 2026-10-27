Reportan Presunto Nuevo Derrame de Hidrocarburo en el Río Pánuco, en Ciudad Madero

Un nuevo derrame de hidrocarburo fue reportado por pescadores en el río Pánuco, a la altura del paso El Chachalaco, en Ciudad Madero, donde nuevamente se habría registrado la salida de contaminantes a través del canal de desagüe de la refinería Francisco I. Madero.

De acuerdo con los testimonios de los pescadores, el derrame fue de baja intensidad y logró ser controlado rápidamente por personal de Petróleos Mexicanos.

Los trabajadores se movilizaron en embarcaciones y comenzaron a esparcir un polvo sobre la superficie del agua, el cual, según testigos, provocó que el contaminante se aglutinara y endureciera, formando partículas similares a piedras que posteriormente se hundían en el caudal.

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Tras estas maniobras, la mancha oscura dejó de ser visible en la superficie del río. Sin embargo, todavía permanecen residuos de aceite en algunas zonas, principalmente en la margen del afluente que colinda con la barda perimetral de la refinería.