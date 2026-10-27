Medio Ambiente

Reportan Presunto Nuevo Derrame de Hidrocarburo en el Río Pánuco, en Ciudad Madero

De acuerdo con los testimonios de los pescadores, fue de baja intensidad y logró ser controlado, sin embargo, todavía permanecen residuos en algunas zonas

Reportan Presunto Nuevo Derrame de Hidrocarburo en el Río Pánuco, en Ciudad MaderoPresunto Nuevo Derrame de Hidrocarburo en el Río Pánuco. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Pescadores reportan derrame de hidrocarburo en Ciudad Madero.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+