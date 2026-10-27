El Truco con Romero para Perfumar tu Casa de Forma Natural

El romero no solo se utiliza en la cocina, también puede ayudar a darle un aroma agradable a tu casa. Esta planta tiene un olor fresco y herbal que se desprende cuando sus hojas se mueven o se frotan suavemente con los dedos.

Paz Antonio Vicencio, quien comparte consejos sobre plantas en redes sociales, explica que una rama de romero puede liberar su aroma con solo tocarla o moverla ligeramente.

Para que emita su olor puedes colocar la planta de romero en una maceta dentro de la sala o tu cuarto. Cuando pases cerca de ella y muevas un poco sus ramas, notarás su olor. La intensidad dependerá de la cantidad de hojas, de qué tan fresca esté la planta y de la ventilación del lugar.

Para mantenerla en buenas condiciones, es importante colocarla en un lugar con buena iluminación, pero hay evitar que reciba la luz del sol directamente durante periodos largos, especialmente si el ambiente es muy caluroso.

Sobre el riego, se recomienda hacerlo cada tres días y dejar que el agua escurra antes de colocar la maceta en su sitio. Sin embargo, lo mejor es revisar primero la tierra, si todavía está húmeda, conviene esperar, ya que el exceso de agua puede dañar sus raíces.

Además de su uso para aromatizar espacios, el romero se emplea en infusiones y en preparaciones para el cabello.

Así, la planta de romero puede ser una opción sencilla para tener un aroma natural en casa y aprovechar el olor que desprende sin la necesidad de utilizar productos aromatizantes.