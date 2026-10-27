Muere Mujer Tras Ataque a Balazos en Consultorio Dental de Ciudad Juárez

La tarde de este martes se reportó el fallecimiento de una mujer luego de ser atacada a balazos al interior de un consultorio dental ubicado en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Joaquín Terrazas, en la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un hombre con el rostro cubierto ingresó al establecimiento e intentó asaltar a la víctima, la cual presuntamente se resistió al atraco, lo que habría provocado que el sujeto le disparara.

Tras la agresión, arribaron elementos de seguridad para resguardar la zona, así como paramédicos, quienes trasladaron a la mujer a un hospital para recibir atención médica especializada; sin embargo, momentos más tarde se confirmó su fallecimiento.

Más tarde, fue localizado un automóvil de lujo calcinado en el cruce de las calles Emilio Campa y General Ángel Frías, en la colonia Francisco I. Madero. De acuerdo con las autoridades, el vehículo presuntamente estaría relacionado con el homicidio de la mujer.

Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se den a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima, las características del vehículo y las circunstancias en las que ocurrió el ataque.