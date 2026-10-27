Homicidios

Muere Mujer Tras Ataque a Balazos en Consultorio Dental de Ciudad Juárez

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un hospital, donde minutos después se confirmó su fallecimiento

Muere Mujer Tras Ataque a BalazosMuere Mujer Tras Ataque a Balazos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+