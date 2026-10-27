Seguridad

Fiscalía Investiga Presunto Envenenamiento Masivo de Perros en Tehuacán, Puebla

Suman al menos nueve canes encontrados sin vida por comer algún alimento intoxicado en la entidad poblana, la Asociación TAC denunció los hechos

Envenenamiento de cuatro perros en Tehuacán, Puebla.Envenenamiento masivo en Puebla es denunciado por asociación de animalistas. Foto: Facebook TAC

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TAC denuncia el envenenamiento de perros en Tehuacán. La comunidad y las autoridades buscan justicia por este caso.

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