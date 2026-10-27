Fiscalía Investiga Presunto Envenenamiento Masivo de Perros en Tehuacán, Puebla

En menos de 24 horas, otros cinco perros murieron presuntamente envenenados en Puebla; Ahora sucedió en el fraccionamiento Reforma en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo con testimonios, los primeros casos se registraron el pasado 25 de octubre, cuando los colonos localizaron sin vida a uno de los canes que cuidaban y alimentaban de manera colectiva.

Posteriormente encontraron más ejemplares fallecidos; entre ellos ‘Vaquita’, integrante de un grupo de lomitos conocido por la comunidad como ‘Los Rayados", quienes eran considerados parte del fraccionamiento.

TAC, Una Protección al Entorno A.C dio a conocer que por este caso se presentó una denuncia formal ante a Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para dar inicio con las investigaciones y así esclarecer los hechos.

Las autoridades iniciaron las diligencias ministeriales y se logró la intervención de un perito para determinar la causa de muerte de Vaquita, uno de los seres sintientes afectados.

Estas acciones son claves para reunir los elementos necesarios para la investigación e identificar a quienes pudieran resultar responsables.

La asociación animalista de TAC resaltó que los gastos derivados a la intervención fueron cubiertos por recursos propios como parte de su compromiso para impulsar procedimientos jurídicos encaminados a procurar justicia para los seres sintientes.

Además, hizo un llamado a la sociedad para unirse a la lucha contra el maltrato animal aportando grabaciones de cámaras de seguridad, fotografías, testimonios, realizando traslados de los animales afectados, dedicar tiempo y, sobre todo, asumir la decisión de dejar atrás la idea de que «a mí no me toca».

Por ello, piden a los habitantes del Fraccionamiento Reforma que si cuentan con alguna información que pueda ser importante para el caso, se lo dé a conocer a las autoridades.

Por su parte, TAC, Una Protección al Entorno A.C se compromete a dar seguimiento a la denuncia y espera que el caso sea esclarecido y castigado conforme lo dicta la ley.

Cabe destacar que hace menos de 24 horas fueron hallados los cuerpos de cinco perros quienes también fallecieron presuntamente por envenenamiento en terrenos de cultivo de San Martín Texmelucan.

Con información de N+

MCS