Accidentes

Derrumbe de Casa en la Colonia Morelos Hoy: Rescatan a Un Adulto Mayor y Perros

Las condiciones de la vivienda antigua habrían influido en el colapso; bomberos acudieron al lugar

Casa derrumbada en la CuauhtémocUna vivienda se derrumbó en la Colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: N+

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