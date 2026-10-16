Derrumbe de Casa en la Colonia Morelos Hoy: Rescatan a Un Adulto Mayor y Perros

Un hombre de 67 años resultó lesionado tras el derrumbe de una vivienda de la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Elementos de emergencia acudieron al inmueble para auxiliarlo y rescatar también a dos mascotas que se encontraban en el interior.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Derrumbe en la Morelos: Colapsa Techo de Vivienda y Cae Sobre un Adulto Mayor

El inmueble tenía varios años de antigüedad y las lluvias recientes podrían haber influido en el deterioro de su estructura. Hasta el momento las causas del colapso no fueron confirmadas.

Bomberos participaron en las labores de rescate y lograron sacar a un hombre de la tercera edad, quien recibió atención prehospitalaria por parte de los servicios de emergencia.

Posteriormente, una ambulancia trasladó al adulto mayor a un hospital para continuar con su atención médica. Familiares y amigos permanecieron pendientes de su estado de salud.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el cuarto afectado por el colapso registrado en una vecindad de la alcaldía Venustiano Carranza se encontraba deshabitado.

Como medida preventiva, las autoridades realizaron una evaluación de 20 personas que habitan en el inmueble.

FBPT