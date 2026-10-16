Recolectores de Basura Rescatan a Conductor Atrapado por Lluvias en Monterrey

Recolectores de basura rescataron a un conductor que se quedó atrapado en medio de los encharcamientos provocados por las lluvias del frente frío número 2 al norponiente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Son trabajadores de la empresa Red Ambiental quienes se detuvieron y organizaron para auxiliar a un automovilista atrapado entre la corriente del agua en la zona de Ciudad Solidaridad. Con ayuda de una cuerda y del camión recolector de basura lograron poner a salvo al hombre.

El hecho ocurrió durante la mañana cuando los trabajadores realizaban su ruta de recolección y se percataron que un hombre permanecía sobre el cofre de su auto color gris, en medio del encharcamiento en la calle.

Al ver la situación decidieron intervenir para ayudarlo. El hombre señaló que se quedó varado debido al incremento del agua por las lluvias cuando iba hacia su trabajo. Después de juntar esfuerzos, los recolectores de basura sacaron al conductor de la zona de riesgo y lo pusieron a salvo.

El hecho quedó registrado en video por otro conductor que se encontraba en el sitio. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre rescatado quedó fuera de peligro y se encuentra en buen estado de salud.

SHH