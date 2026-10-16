Accidentes

Recolectores de Basura Rescatan a Conductor Atrapado por Lluvias en Monterrey

Con ayuda de una cuerda y del camión lograron salvar al hombre que quedó varado en un encharcamiento por las lluvias

Recolectores de basura rescatan a conductor en MonterreyEl conductor permaneció en el cofre de su auto hasta que fue rescatado por los trabajadores. Foto: N+

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