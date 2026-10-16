Seguridad

Aseguran Más de 50 Máquinas Tragamonedas en Presunto Minicasino de Querétaro

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la esquina de Independencia y Hermenegildo Galeana, con participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

FGR Investiga Presunta Operación de Minicasino en Santa Rosa JáureguiFGR Investiga Presunta Operación de Minicasino en Santa Rosa Jáuregui. Foto: N+

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Para retirar los equipos fue necesario utilizar tres grúas tipo plataforma. Las máquinas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

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