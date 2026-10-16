Aseguran Más de 50 Máquinas Tragamonedas en Presunto Minicasino de Querétaro

Un operativo federal sorprendió a vecinos y comerciantes de la zona Centro de Santa Rosa Jáuregui, en Querétaro, luego de que elementos de distintas corporaciones ingresaran a un inmueble donde presuntamente operaba un minicasino.

La intervención se realizó en la esquina de las calles Independencia y Hermenegildo Galeana, donde la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró poco más de 50 máquinas tragamonedas.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el grupo táctico K9 de la Policía Estatal.

Debido a que el establecimiento mantenía cerrada su cortina principal, el personal utilizó equipo especializado para ingresar al inmueble. Una vez dentro, también fue necesario abrir una reja para acceder al área donde se encontraban las máquinas.

Para retirar los equipos se requirió el apoyo de tres grúas tipo plataforma. Las máquinas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han proporcionado más detalles sobre las diligencias realizadas.