Seguridad

Joven es Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo

La agresión armada se registró la noche del jueves en un domicilio de la colonia Villa de Seris, al sur de la ciudad

Joven es Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en HermosilloJoven es Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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