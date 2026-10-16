Joven es Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo

Un ataque directo a balazos cobró la vida de Pedro Damián 'N', de 25 años, la noche del jueves 15 de octubre, en la colonia Villa de Seris, al sur de Hermosillo, donde fue agredido por fuera de un domicilio que había sido invadido.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:40 horas del jueves, en la calle Primera, entre Agustín de Iturbide e Independencia, en donde de acuerdo con los primeros reportes oficiales, el joven acudió a ese lugar, identificado como un punto de venta de drogas, cuando fue atacado con disparos de arma de fuego.



Tras activarse el Código Rojo, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y encontraron a la víctima con una herida de bala visible en la cabeza en el jardín de la vivienda, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja.



Al llegar, los socorristas e intentar brindar los primeros auxilios, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades investigadoras, dado a que él o los responsables del ataque huyeron del lugar y, hasta el momento no se han reportado detenciones.