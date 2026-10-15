Localizan a Adulto Mayor Luego de Permanecer Desaparecido 4 Días en Hermosillo

Después de cuatro días de incertidumbre, un hombre de 72 años pudo regresar con su familia, luego de ser localizado desorientado en el Centro de Hermosillo y recibir apoyo para regresar a casa, en la colonia Adolfo de la Huerta, al sur de la ciudad.



El adulto mayor fue encontrado a las 11:18 horas del miércoles, en las calles Jesús García y Morelia, donde oficiales de la Policía Municipal, identificados como José Fernando Rodríguez Olivares y Jesús Alonso Badilla Carpio lo auxiliaron.



Debido a que el hombre no recordaba dónde vivía, los agentes lo trasladaron al albergue Centro Galilea, donde recibió atención, alimentos, ropa limpia, medicamentos y apoyo para su aseo personal, mientras buscaban a sus familiares.



Una vez que hallaron a sus seres queridos, el hombre fue llevado a bordo de la patrulla E-424 hasta el domicilio de su hermana, ubicado en la calle Fontanero, en la colonia Adolfo de la Huerta.



Al recibirlo de nuevo en casa, su hermana informó a los oficiales que llevaban cuatro días buscándolo.



Así concluyó el extravío del adulto mayor, quien pudo reencontrarse con su familia después de permanecer desorientado y tener que dormir en las calles de Hermosillo.