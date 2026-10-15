Seguridad

Localizan a Adulto Mayor Luego de Permanecer Desaparecido 4 Días en Hermosillo

El hombre fue encontrado desorientado en el centro de la ciudad para después recibir apoyo para regresar a su casa en la colonia Adolfo de la Huerta

Localizan a Adulto Mayor Luego de Permanecer Desaparecido 4 Días en HermosilloLocalizan a Adulto Mayor Luego de Permanecer Desaparecido 4 Días en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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