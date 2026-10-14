Colectivos de Búsqueda Localizan Restos Óseos y el Cuerpo de una Mujer en Sonora

Dos hallazgos de personas sin vida reportó el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, en Bácum y Cajeme, uno de restos óseos encontrados en una huerta de limones y otro el cuerpo de una mujer en estado de descomposición, en la colonia Colinas del Yaqui.



El primer hallazgo fue en una huerta de limones a la salida del Campo 77 o ejido Primero de Mayo, en el municipio de Bácum, donde hallaron restos óseos luego de recibir el reporte cuando realizaban otra búsqueda cerca de San Ignacio Río Muerto.



La osamenta correspondería aparentemente a una persona del sexo masculino y se hallaron también un pantalón de vestir azul marino, con un mecate utilizado como cinturón; una camisa de manga larga a rayas azules, rojas y color caqui; tenis Nike azules y calcetines blancos.



No se precisó cuánto tiempo tenían los restos en el lugar.



Por otra parte, en la colonia Colinas del Yaqui, en Cajeme, fue hallado el cuerpo de una mujer en estado de putrefacción, con una evolución aproximada de dos días.



Como características particulares, tenía el cabello corto, castaño oscuro; una cadena de piedras blancas y una diadema blanca.



Según información recibida por el grupo de búsqueda, la mujer aparentemente se encontraba ocupando un domicilio; sin embargo, no se proporcionaron más detalles sobre su identidad.