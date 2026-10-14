Seguridad

Colectivos de Búsqueda Localizan Restos Óseos y el Cuerpo de una Mujer en Sonora

El par de hallazgos fueron realizados en distintas jornadas, uno en el municipio de Bácum y otro en Cajeme

Colectivos de Búsqueda Localizan Restos Óseos y el Cuerpo de una Mujer en SonoraColectivos de Búsqueda Localizan Restos Óseos y el Cuerpo de una Mujer en Sonora. Foto: colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme

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