Muerte del Delfín Mohana en Sonora: Profepa Informa Avances de Investigación

Una de la principales líneas de investigación alrededor del fallecimiento de la delfín Mohana, quien murió en cautiverio en el Delfinario Sonora, apunta a un traumatismo causado por el desprendimiento de parte de la infraestructura, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Mediante un comunicado, La Profepa aseguró que mantienen abiertas diversas actuaciones de inspección, vigilancia y seguimiento relacionados a la muerte de Mohana el pasado primero de octubre, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y verificar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.

Personal de Profepa inspeccionó el sitio, dio seguimiento a la necropsia y recabó información documental y técnica relacionada con el estado de salud y manejo de Moana, así como las condiciones de las instalaciones.

Hasta el momento, los resultados reportan un traumatismo y hay una posible relación de esta lesión con el desprendimiento de un elemento de la infraestructura del establecimiento, sin embargo, las circunstancias en que ocurrió ese hecho se encuentran bajo valoración técnica y jurídica dentro del procedimiento administrativo en curso.

Además se revisan los antecedentes de visitas de inspección y las medidas previamente ordenadas al Delfinario, a fin de determinar si las condiciones de infraestructura, mantenimiento, manejo, atención veterinaria y demás obligaciones, fueron cumplidas adecuadamente.

Por otro lado, la Profepa informó que están revisando las condiciones de los demás delfines alojados en el establecimiento, particularmente a su estado físico y de salud, atención médico-veterinaria, alimentación, condiciones de alojamiento, calidad del agua y funcionamiento de los sistemas de soporte de vida.

Hasta tener los resultados de la valoración integral de las pruebas, la Profepa determinará si existieron incumplimientos a las normas y leyes ambientales, y en su caso, determinar responsabilidades y sanciones correspondientes.