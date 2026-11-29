Pese a las bajas temperaturas, la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 ha dejado hermosas postales por las nevadas de las últimas horas. Aquí puedes ver las mejores fotos de las zonas con nieve en varios puntos de la República mexicana.

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Más nevadas en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que seguirá la caída de nieve y aguanieve en varios estados del país, principalmente en las zonas serranas ubicadas a más de 2,800 metros sobre el nivel del mar en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Morelos, Puebla y Veracruz.

El clima helado se mantendrá en gran parte del territorio nacional por efectos de la primera tormenta invernal, el frente frío 8 y la próxima llegada del sistema frontal 9.

Además, persistirán las lluvias de fuertes a muy fuertes en varias entidades, y habrá heladas con temperaturas de hasta -10 grados centígrados en las zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla tendrán temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados.

Mientras que en la Ciudad de México (CDMX), Querétaro, Morelos, Veracruz y Oaxaca tendrán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados.

Fotos y videos de la nevada en México

Como principal efecto de la primera temporada invernal, varios puntos de México se pintaron de blanco por la nieve que ha caído este fin de semana.

Y aunque en algunos lugares la nieve es común, como en el caso de Chihuahua y Durango, en otros puntos como en la Ciudad de México ha causado impresionante paisajes en la zona del Ajusco.

A continuación, te compartimos algunas fotos de las nevadas en noviembre de 2026, en pleno otoño, pues cabe destacar que el invierno llegará a México hasta el 21 de diciembre.

CDMX

En CDMX, la zona del Ajusco fue el escenario de la nevada este fin de semana, zona a la que los ciudadanos acudieron para crear el tradicional muñeco de nieve.

Estado de México

El Estado de México (Edomex) es una de las entidades con varias zonas nevadas, entre ellas el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, La Marquesa, el Nevado de Toluca y los municipios de Jilotzingo, Isidro Fabela, Nicolás Romero, Villa del Carbón, Jocotitlán y Texcoco.

Michoacán

“Parece de otro país, pero es nuestro Michoacán”, fue el mensaje que publicó Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de la entidad, en sus redes sociales, acompañado de una imagen con nieve en la comunidad Llano de las Papas en Angangueo.

Querétaro

En Querétaro, el Pinal del Zamorano lució completamente nevado, donde la nieve alcanzó varios centímetros de alto.

Colima

El Nevado de Colima, colindante con Jalisco, registró intensas nevadas por lo que fue cerrado el acceso al parque nacional. Sin embargo, autoridades informaron que este domingo reabrió luego de que mejoraron las condiciones climáticas.

Nuevo León

Nuevo León también se sumó a los paisajes nevados por la nieve que cayó en el Cerro del Potosí, en Galeana.

Durango

En Durango, la primera tormenta invernal cubrió de nieve el municipio de Guanaceví, principalmente en las comunidades de El Cedro, Chiqueros, Agua del Pino, Laguna Seca y Ciénega de la Vaca.

Con información de N+.

RMT