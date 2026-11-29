La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que el acceso al Nevado de Toluca permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido a las condiciones climatológicas que prevalecen en la zona. La medida busca proteger a los visitantes ante los riesgos que representa el mal tiempo en esta área natural.

A través de un aviso, la dependencia pidió a la población evitar ingresar al volcán y respetar las zonas restringidas, ya que las condiciones meteorológicas pueden poner en peligro su integridad.

Foto: Gobierno de Edomex.

La Policía de Alta Montaña mantiene presencia en el lugar y realiza labores de vigilancia para impedir el paso de personas a las áreas restringidas.

Este domingo 29 de noviembre, las condiciones meteorológicas en el Estado de México estarán marcadas por los efectos de la primera tormenta invernal y el ingreso del noveno frente frío de la temporada.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla bajas temperaturas, heladas y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del país. También se esperan lluvias en distintas regiones.

Estas condiciones pueden generar bancos de niebla, superficies resbaladizas y una reducción de la visibilidad en zonas elevadas, por lo que se recomienda evitar actividades en el Nevado de Toluca mientras permanezca cerrado.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad del Estado de México no ha informado una fecha para reabrir el acceso.