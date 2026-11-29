La primera tormenta invernal provocará lluvias en diferentes regiones de México este domingo 29 de noviembre. Aunque el sistema comenzará a debilitarse y se transformará en una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, sus efectos también alcanzarán al Valle de México, donde se pronostican precipitaciones aisladas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta se desplazará lentamente sobre el oriente del país y el golfo de México. Esto ocasionará lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, así como precipitaciones fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche.

También se esperan chubascos en Veracruz y Chiapas, mientras que Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos tendrán lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros.

¿A qué hora lloverá en la CDMX hoy?

Durante la mañana de este domingo 29 de noviembre se espera cielo mayormente despejado en la Ciudad de México, con temperaturas que podrían alcanzar los 19 grados Celsius entre las 9:00 y las 15:00 horas.

Hacia la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias aisladas en algunas zonas de la capital, principalmente entre las 16:00 y las 19:00 horas. Después de las 20:00 horas se espera una disminución de las condiciones para lluvia.

Aunque se esperan lluvias aisladas, no se prevé que las precipitaciones sean generalizadas en la capital.

Por ello, se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico, especialmente si se tienen actividades al aire libre.