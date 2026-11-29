La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara continúa este domingo 29 de noviembre con una jornada marcada por el homenaje al escritor mexicano Juan Rulfo, a 40 años de su fallecimiento, y la participación de autores destacados.

Entre los escritores más relevantes en el programa de hoy están el italiano Alessandro Baricco, la nicaragüense Gioconda Belli y los mexicanos Alma Guillermoprieto, Ángeles Mastretta y Guillermo Osorno, entre otras figuras.

En su edición número 40, la FIL reúne a alrededor de 900 escritoras y escritores de 41 países, además de ofrecer cerca de 3 mil actividades, entre presentaciones editoriales, encuentros literarios y propuestas culturales. Este año, Italia participa como país invitado de honor, con una delegación que incluye a 58 autores y un programa de actividades dedicado a su literatura, arte y cultura.

La feria comenzó ayer y se extenderá hasta el 6 de diciembre en Expo Guadalajara. En esta edición, la escritora nicaragüense Gioconda Belli fue reconocida con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026.

Para este domingo, la programación contempla encuentros de poesía, literatura contemporánea y pensamiento, así como actividades dedicadas al derecho, el ensayo y la ciencia. Pero sobre todo, destaca el homenaje a Rulfo.

Estos son algunos de los autores y las actividades más destacadas de este domingo en la FIL Guadalajara:

10:00 a 10:50 horas. Alma Guillermoprieto y Guillermo Osorno participarán en "América Latina, esa improbable tierra prometida", dentro de FIL Pensamiento, en el Salón México I del hotel Barceló Guadalajara.

10:00 a 11:50 horas. Luigi Ferrajoli, Perfecto Andrés Ibáñez y Pedro Grández Castro conversarán sobre "Derecho al futuro: la constitución de la tierra como respuesta a la crisis global", en el Salón México II del hotel Barceló Guadalajara.

10:30 a 11:20 horas. Sylvia Tamale presentará "Descolonización y afrofeminismo", en el Salón F del Área Internacional de Expo Guadalajara.

12:30 a 13:50 horas. Alessandro Baricco participará en la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes, en el Auditorio Juan Rulfo, planta baja de Expo Guadalajara. Durante el encuentro recibirá la medalla conmemorativa del escritor mexicano. (Con transmisión en YouTube).

14:00 a 14:50 horas. Bruno Arpaia y Paco Ignacio Taibo II participarán en "Dos voces, dos lenguas. Traducción, literatura y amistad", en el Café Literario del Pabellón de Italia.

16:00 a 16:50 horas. Alessandro Baricco estará en "El mundo nos habla como un gran libro. Un homenaje a Umberto Eco", en el Café Literario del Pabellón de Italia.

16:30 a 17:20 horas. Rosa Beltrán, Jorge Comensal, Pablo Montaño Beckmann y Octavio Aburto Oropeza participarán en "Dossier Océanos, Revista de la Universidad de México", en FIL Ciencia, en el Salón 1, planta baja de Expo Guadalajara.

17:00 a 18:50 horas. Se realizará el "Homenaje a Juan Rulfo", con la participación de Juan Carlos Rulfo, Pablo Rulfo, Marisol Schulz Manaut, Élmer Mendoza y Rogelio Cuéllar, en el Auditorio Juan Rulfo, planta baja de Expo Guadalajara. (Con transmisión en YouTube).

18:00 a 18:50 horas. Laura Pugno tendrá una participación individual en el Salón de la Poesía, planta alta de Expo Guadalajara.

Para consultar más actividades, horarios y sedes de la FIL Guadalajara 2026, puedes visitar su sitio oficial (https://www.fil.com.mx/prog/indice.asp) y su canal de YouTube, donde también podrás conocer las transmisiones en línea programadas para este domingo.

ASJ