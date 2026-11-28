A más de 3 mil 500 kilómetros de Bogotá, la música colombiana encontró en Monterrey, Nuevo León, un lugar donde echar raíces y transformarse. Lo que comenzó con la llegada de discos de cumbia y vallenato terminó por convertirse en una expresión cultural propia, con una identidad, una estética y una comunidad que hasta hoy conserva parte de ese legado: los Kolombia.

N+ visitó Monterrey para conocer qué pasó con esta comunidad, cómo surgió su identidad y quiénes mantienen vivo el gusto por la música colombiana, la vestimenta y el estilo que los caracteriza. El encuentro ocurrió en el Puente del Papa, donde algunos integrantes compartieron sus experiencias y explicaron cómo se identifican.

Al preguntarles cuál es la manera correcta de llamarlos, una mujer integrante de esta subcultura aclaró que actualmente son los Kolombia, mientras que los cholombianos son quienes vivieron desde sus inicios los años de mayor presencia de este movimiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cholombianos: La Subcultura que Unió a Colombia y Monterrey a Través de la Música y el Baile

Pero ¿cómo llegó la música de Colombia hasta Monterrey, una ciudad ubicada a más de 3 mil 500 kilómetros de Bogotá?

José Juan Olvera, sociólogo e investigador del CIESAS, explicó que la música colombiana comenzó a circular en el noreste de México alrededor de los años 60. En Monterrey, su difusión fue impulsada inicialmente por una estación de radio y, sobre todo, por los sonideros, quienes animaban fiestas en lugares donde no había recursos para contratar grupos musicales.

De acuerdo con Olvera, los discos dieron paso a las interpretaciones y, a principios de los años 80, aparecieron figuras como Celso Piña.

Uno de los integrantes de Kolombia entrevistados por N+ explicó que el término nació en Monterrey y se escribe con K para distinguir la apropiación regiomontana de la música colombiana.

"El Kolombia es un término que se inventó aquí en Monterrey porque es Kolombia con K. Aquí a la raza le empezó a gustar mucho la música colombiana porque llegó de diferentes lugares", comentó.

El mismo integrante describió que alrededor de estos ritmos se formó una comunidad con características propias, entre ellas el gusto por vestirse tumbado, llevar patillas y colitas.

El Puente del Papa y el origen de la cumbia rebajada

Durante los años 90, el Puente del Papa fue uno de los puntos de reunión de esta comunidad. Yasodari Sánchez, artista visual y documentalista, explicó que en ese lugar había un mercado grande, instalado en el cauce del río, donde se presentaban los sonideros y comenzaron a reunirse nuevas generaciones que se apropiaron de la música colombiana.

Sánchez también destacó la importancia de las cumbias rebajadas en la transformación del sonido. Una de las figuras relacionadas con este estilo fue Gabriel Dueñez, a quien identificó como una persona fundamental para entender la cultura sonidera en Monterrey.

Por cuestiones de salud, N+ no pudo entrevistar a Gabriel Dueñez, pero conversó con su hija, Gaby Dueñez, quien también es sonidera y relató cómo surgió la cumbia rebajada.

De acuerdo con Gaby, todo comenzó por accidente durante un baile en la punta de un cerro. El motor de un tocadiscos se calentó y modificó la velocidad de reproducción. Los asistentes pidieron que lo dejaran así porque les gustó cómo sonaba. De esa manera, lo que comenzó como un accidente terminó convirtiéndose en una característica de esta música.

Una identidad que pasa de generación en generación

Uno de los integrantes de Kolombia entrevistados por N+ contó que creció escuchando música colombiana gracias a sus padres: su mamá ponía vallenatos y su papá, cumbias. Entre los 15 y 16 años comenzó a bailar y adoptar la vestimenta de esta subcultura.

El entrevistado recordó que alrededor de 2010 algunos jóvenes que formaban parte de este movimiento eran detenidos, golpeados, rapados y despojados de su ropa. Dijo que esas agresiones le provocaban miedo de expresar su identidad y que fue hasta ahora cuando logró perderlo.

Por su parte, una de las pocas mujeres del Kolombiano, explicó que su vínculo con esta cultura también viene de su familia, particularmente de su papá.

"Para mí, amor, porque ya viene de generación de mi papá".