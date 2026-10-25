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N+ Focus Gana el Premio SIP 2026 en la Categoría de Video por Reportaje Sobre el Río Colorado

El jurado destacó la investigación territorial, los testimonios y la dimensión transfronteriza

N+ Focus Gana el Premio SIP 2026 en la Categoría de Video por Reportaje Sobre el Río ColoradoN+ Focus recibió el primer premio en la categoría de video del Premio SIP a la Excelencia Periodística 2026, entregado este sábado en Bogotá, Colombia. Foto: Transmisión de la SIP

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