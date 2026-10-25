N+ Focus Gana el Premio SIP 2026 en la Categoría de Video por Reportaje Sobre el Río Colorado

N+ Focus ganó el primer premio en la categoría de video del Premio SIP a la Excelencia Periodística 2026 por el reportaje Río Colorado: La Disputa por el Agua en Tiempos de Sequía. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo entregó este sábado en Bogotá, Colombia, durante su 82.ª Asamblea General.

Un jurado integrado por miembros de la Comisión de Premios de la SIP, que seleccionó a los ganadores y las menciones honoríficas de las 12 categorías, distinguió el trabajo por presentar, mediante investigación territorial, diversidad de testimonios, dimensión transfronteriza y realización visual, un poderoso relato sobre la crisis ambiental y humana que afecta a México y Estados Unidos.

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El reportaje, acreditado a N+ Focus, ViX Univisión, de México, lleva la firma de Alejandro Melgoza Rocha, Omar Sánchez de Tagle, Iñigo Arredondo Vera, Paloma Lafuente Clark, Rubén Mondragón, Marcos García Alvarado, Williams Castañeda, Evelyn Alcántara, Erick Ruiz, Andrea Salinas y Luis Villegas.

La investigación documenta, a lo largo de 3 mil kilómetros entre México y Estados Unidos, la peor sequía en el Río Colorado en los últimos 114 años. Se trata de una cuenca transfronteriza de la que dependen 40 millones de mexicanos y estadounidenses. Las sequías se detonaron a partir del año 2000 y provocaron disputas políticas por los volúmenes de agua que corresponden a cada país.

El reportaje consigna que entre 2021 y 2025 el gobierno de México recibió 20% menos agua del río y que, en el nuevo acuerdo contra el cambio climático, ha sido ignorado de las discusiones de largo plazo. El acuerdo entre ambos países, que inició en el 2000, caducaba en febrero de 2026, y en las nuevas negociaciones nadie quería recortar su consumo.

En la categoría de video, la SIP otorgó menciones honoríficas a trabajos de Caracol TV, de Colombia, y de Ecuavisa, de Ecuador.

Los premios consisten en un diploma de reconocimiento y, en la mayoría de los casos, un estipendio de 2 mil dólares.

La presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, María Lorente, afirmó al abrir la ceremonia que el buen periodismo se vuelve más necesario en tiempos complejos para la profesión.

"Frente al ruido necesitamos hechos, frente a la propaganda necesitamos investigación", dijo.

La Asamblea General de la SIP concluye este domingo con su jornada final.

CT