N+ Focus: Con Elecciones, Migrantes Afectados Ven Probable que Persecución Disminuya

Ante la agresiva política migratoria del gobierno de Trump, miles de afectados ven en las elecciones intermedias la posibilidad que disminuya la persecución de la que han sido objeto durante los últimos años.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se ha recrudecido la persecución de migrantes.

Del 20 de enero de 2025 al 13 de agosto de 2026, 271 mil 193 mexicanos han sido repatriados.

En Oregón, en la costa oeste, viven medio millón de mexicanos. Es un estado santuario desde 1987, donde se prohíbe que las autoridades locales colaboren con las agencias federales de migración sin una orden judicial.

Se calcula que 6 de cada 10 migrantes detenidos y deportados son mexicanos.

Sara, una migrante y esposa de deportado, indicó:

“Te vas cuidando. Estás viendo los carros, y ves una camioneta que son las de detención y te quedas pensando en eso: ¿Y no me estará siguiendo?. Mentalmente sí afecta también”.

El 15 de octubre de 2025, el esposo de Sara fue detenido en la ciudad de Beaverton, cuando se dirigía a su trabajo como roofer, es decir reparador de techos, uno de los oficios más realizado por los hombres migrantes y que más los expone al riesgo de una detención.

“Yo sí pienso de que y si me agarran, ¿qué va a pasar con mis hijos? Digo, porque mis niños me los traje de México, pero mi bebé nació acá”, aseguró la migrante.

Sara se quedó sola con dos hijos pequeños y con siete meses de embarazo. Tras la detención, su esposo fue trasladado a Tacoma y, posteriormente, a Arizona. Aseguró que los tratos recibidos en los centros de detención lo forzaron a firmar la deportación voluntaria.

La organización Innovation Law Lab ha detectado que tras ser detenidos en Oregón, los migrantes son trasladados al centro de detención en Tacoma, en el estado de Washington, para aislarlos y evitar que los detenidos tengan contacto con sus abogados.

Al respecto, Nelly García, abogada de Innovation Law Lab, aseguró:

“Están tratando de efectuar las deportaciones de manera rápida y que las personas no puedan tener ese acceso a una corte, para poder explicar cuál es su caso”.

Se asegura que los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) son personas con historial criminal, pero los propios datos federales cuentan otra historia.

“Sin saber ni siquiera la identidad y después empiezan a averiguar qué es lo que tienen en su caso. Ha habido incluso ocasiones en las que arrestan a personas que son ciudadanas o personas que tienen residencias permanentes”, indicó la abogada García.

Sofía Arreola, cónsul de Protección y Asuntos Jurídicos en Portland, señaló:

“Desde 2025, este número de detenciones se ha visto incrementado. Es complejo dar una cifra exacta debido a esta transportación que se hace de las personas mexicanas a los diferentes centros de detención”.

El Consulado registró 415 detenciones durante 2025 y 297 en lo que va de 2026. Sin embargo, no cuentan con la cifra exacta de deportados. Los mexicanos entrevistados señalan que los han dejado desprotegidos.

Uno de los incidentes que más alarmaron a la comunidad fue la redada del 30 de octubre de 2025 en Woodburn, conocido como el Little México de Oregón, donde detuvieron a 31 migrantes.

Sobre el tema, Jess Montoya, directora de Coalición Oregón para Todos, explicó:

“Aparte del miedo que sienten, también impacta mucho a la economía de esta comunidad”.

Carlos, un migrante y dueño de cafetería, afirmó:

“Voy para 26 años básicamente viviendo aquí en Oregón. Por todo eso de migración a veces digo, ‘ya quiero vender todo para no perder todo lo que he logrado con esfuerzo y años de trabajo’. Y a veces quiero irme y empezar de nuevo.

Karla, una migrante y trabajadora de limpieza aseguró:

“Ahorita estamos esperando mucha gente las elecciones intermedias de noviembre, esperemos que la situación se calme un poco”.

Las detenciones han generado pánico, separado familias y aislado a la comunidad migrante de sus vecinos y redes de apoyo. Las redadas han provocado que menos migrantes realicen el trabajo que los norteamericanos dejaron de hacer desde hace 50 años, como poner los techos de sus casas.

Con información de Marcela del Muro y Alba Herrera de N+ Focus.

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