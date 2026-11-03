Internacional

N+ Focus: Con Elecciones, Migrantes Afectados Ven Probable que Persecución Disminuya

Desde la llegada de Trump a la presidencia de EUA, se ha intensificado la persecución de migrantes. Del 20 de enero de 2025 al 13 de agosto de 2026, han sido repatriados 271 mil 193 mexicanos

Agentes durante protestas contra ICE frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark.Agentes durante protestas contra ICE frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey. Junio 2026. Foto: Reuters | Archivo

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