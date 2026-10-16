La Empresa Amigo LNG Presentó en EUA el Contrato de Comodato que Durazo Niega

El Gobierno de Sonora no solo facilitó a la empresa Amigo LNG, filial de la empresa matriz Epcilon LNG, a través de un contrato de comodato, gestionar los permisos necesarios para la construcción de una planta de gas natural licuado en Guaymas, sino que también la empresa reportó este documento ante el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) para brindar certeza jurídica a los inversionistas en torno a la tenencia de tierra de 54 hectáreas.

El contrato de comodato, es decir, un préstamo sin costo, es el documento principal reportado por Epcilon ante autoridades estadounidenses el 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con documentos en poder de N+ Focus.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Departamento de Energía de EUA Verificó Contrato de Comodato para Planta de Gas en Guaymas

El documento del Departamento de Energía de EUA muestra también otros 7 permisos tramitados ante instituciones mexicanas, de acuerdo con una comunicación del presidente de Epcilon, Muthu Chezhian, del 12 de diciembre de 2025, quien pide al DOE 24 meses de prórroga para obtener la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés).

Los permisos, como la Manifestación de Impacto Ambiental y autorización de impacto ambiental, entre otros, están soportadas en el comodato que atropelló dos artículos de las leyes de Sonora.

Pese a que el Gobierno de Sonora calificó de supuesto el contrato de comodato los pasados 6 y 14 de octubre, la autenticidad y existencia del documento está verificada en el Departamento de Energía de Estados Unidos, en versiones públicas realizadas por la ASEA, en permisos locales y federales, y los cotejos de las notarías 102 y 95 de Sonora.

El documento preliminar de 41 páginas y el certificado de 254 páginas dan cuenta de todo el camino legal facilitado por el gobierno que encabeza Alfonso Durazo Montaño a la empresa gasera. Estos archivos se obtuvieron de solicitudes de información realizadas a la ASEA, sesionado en un comité de transparencia.

El primer acto jurídico importante fue el contrato de comodato en 2022, y todo lo que derivó de este, y que ya enfrentan demandas de amparo.

El segundo acto jurídico fue con la Secretaría de Marina (Semar) el 16 de diciembre de 2025, quien respondió que el Gobierno de Sonora no entregó el comodato en el expediente del terreno.

Con información de Alejandro Melgoza y Marcos García, de N+ Focus.

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