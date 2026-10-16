Política

La Empresa Amigo LNG Presentó en EUA el Contrato de Comodato que Durazo Niega

La gasera reportó el documento ante el Departamento de Energía de Estados Unidos como el principal respaldo jurídico para inversionistas

Gobierno de Sonora insiste en negar contrato de comodato a la empresa Amigo LNGFoto: N+

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