INE Crea Comité Técnico para el Diseño de Conteos Rápidos de Cara al 2027

Un total de 11 especialistas en matemáticas y estadística diseñarán los conteos rápidos para las elecciones del 6 de junio de 2027.

Será el Comité Técnico Asesor, creado por el INE este jueves, el que definirá la estrategia para la estimación de las proyecciones respecto de la renovación de la Cámara de Diputados, y de 17 gubernaturas el próximo año.

Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE, afirmó que México tiene un sistema electoral maduro, profesional y con capacidad probada para enfrentar procesos de enorme complejidad.

"Detrás de cada estimación habrá personal de campo, especialistas y procedimientos que no se improvisan la noche de la elección: se construyen y se prueban durante meses. A las mexicanas y los mexicanos les decimos con toda claridad: la noche del 6 de junio tendremos información producida con rigor científico, responsabilidad institucional y plena independencia profesional".

La presidenta del INE recordó que en los conteos rápidos no se pregunta a las personas por quién votaron, no toma cifras de rumores, ni declaraciones de candidaturas o encuestas difundidas en redes sociales, sino que se construye con los votos en las urnas y que son contados por los responsables de las mesas de casilla.

Los especialistas de este comité diseñarán una muestra probabilística con criterios científicos. Los datos serán tomados al cierre de las casillas de las actas de escrutinio y cómputo, y con ellos el equipo científico realizará estimaciones y establecerá rangos dentro de los cuales se espera que estén los resultados finales.

Guadalupe Taddei habló sobre las personas que conforman este comité: "No estamos hablando de perfiles improvisados. Son personas con estudios de maestría y doctorado en estadística, matemáticas, probabilidad y diseño muestral. Su responsabilidad es proponer métodos, diseñar las muestras, supervisar la operación, evaluar los simulacros y entregar estimaciones técnicamente sustentadas".

En la sesión, el Consejo General del instituto determinó que 249 personas fueron afiliadas por diversos partidos políticos sin que pudieran probar el consentimiento de las personas. Impuso las sanciones correspondientes a las fuerzas políticas involucradas.

Se determinó abrir el diálogo con los partidos políticos para revisar el tema de las afiliaciones y los criterios que deben cumplir para certificar que son voluntarias.

Con información de Carmen Jaimes

ICM