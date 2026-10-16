Política

INE Crea Comité Técnico para el Diseño de Conteos Rápidos de Cara al 2027

La consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, afirmó que nuestro país tiene un sistema electoral maduro, profesional y con capacidad probada

El INE señaló que como organismo ha demostrado su capacidad para organizar eleccionesEl INE señaló que como organismo ha demostrado su capacidad para organizar elecciones. Foto: Cuartoscuro

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