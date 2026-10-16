Ley de Ingresos 2027: ¿De Dónde Saldrá el Dinero para el Gobierno?

El pasado 14 de octubre, en San Lázaro fue aprobada en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos 2027, que perfila de dónde se obtendrán los recursos para que el gobierno pueda operar.

El gobierno federal espera recibir, por distintas fuentes, más de 10.6 billones de pesos que, como veremos, la mayoría de esta cifra saldrá de los impuestos.

Ley de Ingresos 2027 | N+

De cada 100 pesos, 59 se espera que vengan de impuestos. Otros 14, a partir de los ingresos de PEMEX, CFE, IMSS e ISSSTE: lo que Pemex y CFE cobran por sus servicios, y lo que el IMSS y el ISSSTE reciben por sus servicios y otros ingresos.

Seis más corresponden a las cuotas que se pagan de seguridad social, y 7 de multas, trámites y del Fondo Mexicano del Petróleo.

Los 14 pesos que faltan son dinero prestado: mil 480 mil millones de pesos de ingresos por financiamiento, porque lo que entra por otras vías no alcanza para lo que se planea gastar.

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Pero la mayor parte del dinero, por mucho, sale de los impuestos: 6 mil 264 mil millones de pesos, y casi todo viene de tres: el ISR, que se descuenta del sueldo y de las ganancias de las personas y empresas, dejaría 3 mil 289 mil millones. El IVA, el que pagamos al comprar, mil 768 mil millones. Y el IEPS, el impuesto especial a la gasolina, los refrescos, el alcohol y el tabaco, 828 mil millones.

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Además de cuánto se recauda, el paquete cambia a cómo se cobran los impuestos. El primer gran cambio va contra el huachicol fiscal, la venta de combustible sin pagar impuestos.

Desde julio de 2027, si una gasolinera o distribuidora vende más litros de los que compró, tendrá que pagar un impuesto por esa diferencia.

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El segundo cambio está en las compras en línea. Las plataformas digitales retienen parte del IVA y lo entregan directamente a Hacienda.

Hasta ahora, solo se aplicaba a las personas físicas que comercializaban en línea. Pero desde 2027, se aplicará también a empresas y vendedores extranjeros. No es un impuesto nuevo, sino una forma de asegurar que se recaude.

Ya sabemos de dónde planea el gobierno sacar el dinero para el ejercicio fiscal 2027. Falta saber en qué lo gastará.

La Ley de Ingresos pasa ahora al Senado, que tiene hasta el 31 de octubre para aprobarla; mientras tanto, los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos, que define ese gasto.

Con información de José Antonio Huerta Lanuza

ICM