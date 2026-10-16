Economía

Ley de Ingresos 2027: ¿De Dónde Saldrá el Dinero para el Gobierno?

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para el próximo año, con la que el gobierno de Claudia Sheinbaum espera recibir 10 billones 636 mil millones de pesos.

El gobierno espera tener ingresos por más de 10 billones de pesosEl gobierno espera tener ingresos por más de 10 billones de pesos. Foto: Cuartoscuro

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