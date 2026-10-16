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¿Cómo Está el Clima Hoy? Distintos Fenómenos Provocarán Lluvias en Todo el País

Se espera que el huracán Trudy alcance categoría mayor y provoque precipitaciones fuertes en costas de Guerrero y Oaxaca

Habitantes de la CDMX se protegen de las fuertes lluvias en la capital mexicanaHabitantes de la CDMX se protegen de las fuertes lluvias que cayeron sobre la capital mexicana. Foto: Cuartoscuro

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