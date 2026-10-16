¿Cómo Está el Clima Hoy? Distintos Fenómenos Provocarán Lluvias en Todo el País

Este viernes, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, noroeste y oriente del territorio nacional, esto debido a la interacción del frente frío 2 y la masa de aire polar que lo impulsa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales en San Luis Potosí (este y sureste), Querétaro (norte), Veracruz (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte); y se presentará evento de 'Norte' con rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Por otra parte, se prevé que Trudy se intensifique a huracán mayor y se aproxime a las costas de Guerrero, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca. Se esperan rachas de viento fuertes con oleaje elevado en costas de dichos estados.

En las primeras horas de este viernes, el huracán Trudy alcanzó la categoría 3, aunque debido a su rápido fortalecimiento autoridades esperan llegue a 4 hoy mismo.

Finalmente, habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en los estados del centro y sureste del territorio mexicano, además de la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Este jueves, se esperan lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio nacional:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí (este y sureste), Querétaro (norte), Veracruz (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (centro, este, sur y sureste) y Oaxaca (norte, centro, oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (centro y sur), Coahuila (norte y este), Tamaulipas (sureste), Durango (norte), Nuevo León (centro), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y sur), Chiapas (norte y este), Tabasco (este), Campeche (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (centro y oeste), Sinaloa (sur), Zacatecas (centro), Nayarit (sur), Guanajuato (noreste), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Yucatán (norte y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California y Aguascalientes.

A pesar del temporal de lluvias en el territorio nacional, en algunos estados seguirán las altas temperaturas:

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán (oeste) y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Tamaulipas (centro), Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Respecto al clima en el Valle de México, las temperaturas seguirán refrescando y en la tarde el ambiente será templado y con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro, oeste y suroeste) y la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM