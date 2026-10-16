Pronóstico del tiempo

Huracán Trudy se Intensifica a Categoría 3 Frente a Costas de Guerrero y Michoacán

Presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, y rachas de hasta 240 kilómetros por hora

Imagen de satélite de huracán TrudyImagen de satélite de huracán Trudy. Foto: Conagua

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