Huracán Trudy se Intensifica a Categoría 3 Frente a Costas de Guerrero y Michoacán

En el océano Pacífico el ciclón tropical Trudy, se intensificó a huracán de categoría 3.

Se localiza a 420 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 440 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Lleva vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, y rachas de hasta 240 kilómetros por hora.

Se desplaza hacia el noroeste, a 9 kilómetros por hora.

Su circulación provoca lluvias en Oaxaca, y fuertes vientos en Guerrero.

La Comisión Nacional del Agua indicó que se mantiene zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, hasta Zihuatanejo, Guerrero.

Con información de Conagua.

LECQ