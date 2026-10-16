Balaceras

Persecución e Intercambio de Disparos Deja Dos Maestras Lesionadas en Papantla

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre y una mujer al norte del estado tras protagonizar una presunta agresión contra los oficiales

Persecución Armada Deja Dos Maestras Lesionadas en Papantla, VeracruzSe informó que dos personas fueron detenidas tras este hecho. Foto: Juan Olmedo

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Persecución armada en Veracruz deja dos maestras lesionadas. La policía detiene a dos sospechosos tras un intercambio de disparos.

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