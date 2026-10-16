Persecución e Intercambio de Disparos Deja Dos Maestras Lesionadas en Papantla

Una persecución policíaca se registró en Papantla, la cual terminó con dos personas detenidas y dos maestras lesionadas, luego de que el conductor de un automóvil presuntamente ignorara la indicación de alto de policías municipales en las inmediaciones de la colonia Guadalupe.

Durante la huida, los ocupantes del vehículo presuntamente intercambiaron disparos con los uniformados, lo que desencadenó la persecución. Según lo informado, en el trayecto habrían atropellado a un motociclista que no presentó lesiones.

La persecución concluyó en la calle Prolongación Tajín, justo frente al edificio del Poder Judicial, donde una patrulla municipal chocó contra un coche rojo en el que viajaban dos maestras, quienes resultaron lesionadas.

Finalmente, un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la policía del estado. Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado a conocer el motivo de la detención ni la situación legal de los detenidos, tras los hechos ocurrido en el norte de la entidad durante la tarde de este jueves 15 de octubre.