Un operativo contra el narcomenudeo derivó en un enfrentamiento armado que dejó un saldo preliminar de 10 personas detenidas y cinco elementos de seguridad lesionados en el municipio poblano de Guadalupe Victoria.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este sábado 28 de noviembre de 2026, en un inmueble ubicado sobre la avenida 19 Sur, en la colonia San José de la demarcación antes mencionada.

En el despliegue participaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, policías estatales y municipales, así como elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, entre los detenidos se encuentra, Juan Luis ‘N’, presunto líder de un grupo delictivo conocido como 'Los Negros' o 'Los Gavilanes'.

Durante el enfrentamiento resultaron lesionados tres agentes de la FGE Puebla y dos policías municipales, quienes fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Serdán, donde fueron reportados estables.

Las fuerzas de seguridad también aseguraron armas de fuego y presuntas dosis de marihuana. Las detonaciones y la presencia de numerosos elementos de seguridad generaron alarma entre los habitantes de la población.

Se espera que en las próximas horas las autoridades estatales que participan en dicho enfrentamiento armado informen sobre los resultados del operativo y la situación jurídica de los detenidos.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ