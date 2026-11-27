Un hombre resultó herido después de haber sufrido un intento de ejecución con armas de fuego en la zona norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La víctima fue localizada con huellas de violencia y tirado en la vía pública.

El reporte se dio poco después de las cinco de la madrugada, junto al puente de Almazán, en las avenidas Almazán y Zaragoza, en la colonia 4 de Diciembre, límite con la colonia Topo Chico, en Monterrey.

El hombre fue identificado como Francisco, de 35 años de edad, originario de Nuevo León, quien vestía playera negra y pantalón de mezclilla. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima estaba sangrando y presentaba lesiones en el pie y la pierna, por lo que fue llevado a un hospital cercano para su atención médica.

Al sitio llegaron elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Nuevo León, quienes acordonaron en el área para comenzar las averiguaciones correspondientes, mientras continúan con la búsqueda de los presuntos responsables del ataque armado. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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