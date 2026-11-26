Un bebé murió tras quedar en medio de un presunto enfrentamiento entre civiles armados en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Durante los mismos hechos, una mujer de 21 años que presuntamente viajaba con el menor fue reportada como desaparecida, por lo que autoridades desplegaron un operativo para localizarla.

La agresión ocurrió el miércoles 25 de noviembre de 2026 en la comunidad de Razo del Órgano, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el pequeño y la mujer viajaban en un vehículo cuando quedaron expuestos a las detonaciones de arma de fuego.

Tras recibir el reporte, elementos policiales acudieron al lugar y encontraron al bebé sin vida, con lesiones producidas por proyectiles. También localizaron una camioneta negra con múltiples impactos de bala.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recolectar indicios balísticos que permitan esclarecer las circunstancias del ataque.

Por su parte, elementos de la Guardia Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un operativo en la región para tratar de localizar a la mujer.

Hasta el momento, tampoco se han dado a conocer detenciones relacionadas con el enfrentamiento.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán habría emitido una cédula de búsqueda para localizar a Karina Ixcel Ochoa Meza, de 21 años, quien fue vista por última vez el 25 de noviembre, alrededor de las 07:00 horas, en Razo del Órgano, municipio de Buenavista Tomatlán.

De acuerdo con la información difundida en la ficha de búsqueda, la joven mide aproximadamente 1.60 metros, tiene cabello largo, lacio y teñido, ojos cafés y un tatuaje en el brazo izquierdo con la leyenda "Miguel Ángel".

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si Karina Ixcel Ochoa Meza es la madre del bebé que murió durante la agresión armada.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de la agresión y establecer el paradero de la joven desaparecida.

PT