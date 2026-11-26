Las zonas altas de la Ciudad de México podrían vestirse de blanco durante la noche del viernes. Por ello recordamos cómo le llamaban los aztecas a la nieve y qué relación tenían con ella en el México antiguo.

¿Cuándo fue la última nevada en la Ciudad de México?

La última vez que nevó en la capital fue el 11 de enero de 1967. En aquella ocasión, una masa de aire polar provocó una intensa nevada que acumuló varios centímetros de nieve en zonas altas, como el Ajusco, y también tapizó de blanco puntos icónicos del Valle, como el Ángel de la Independencia y el Zócalo.

Desde entonces, la nieve es un fenómeno exclusivo de las partes montañosas de la Ciudad de México. En lo más profundo del invierno, el Pico del Águila, en el Ajusco, suele ponerse blanco. Sin embargo, la nieve nunca baja de la montaña; cuando mucho, el resto de la capital observa lluvias finas.

El cambio climático y el proceso de desertificación que atraviesan los suelos de conservación capitalinos parecen alejar la promesa de una nevada en la Plaza de la Constitución. Sin embargo, el Valle de México convivió con la nieve de forma esporádica por siglos.

Los periódicos de principios del siglo XX recuerdan algunas nevadas que impresionaron al entonces Distrito Federal. El 11 de febrero de 1907, en el último tramo del porfiriato, una nevada cubrió la Ciudad de México.

El fenómeno se repitió en el invierno de 1920. Mientras más retrocedemos en el tiempo, se aprecia que el clima del valle era un poco más templado y que las nevadas eran mucho más frecuentes, aunque sin convertir “la región más transparente del aire” en un témpano.

¿Y cómo le decían los mexicas a la nieve?

Por supuesto, ni la nieve ni el hielo eran formas del agua desconocidas para los aztecas. Las leyendas afirman que Moctezuma consumía nieve que traía el sistema de relevos desde el Popocatépetl.

Aunque esta anécdota no está comprobada, es verdad que los mexicas conocían el frío. En su novela Tu sueño imperios han sido, Álvaro Enrigue menciona los abrigos, los braseros y los cobertores de plumas.

Se trata, por supuesto, de una obra de ficción, pero está fundamentada en documentación sólida sobre la vida cotidiana en Tenochtitlan. Y de aquella investigación puede extraerse que los aztecas conocían bien el frío.

En su Historia general de las cosas de la Nueva España, Bernardino de Sahagún recupera la relación de los aztecas con el invierno. El historiador comenta que los mexicas anticipaban que el frío duraba 120 días del año, cálculo que se corresponde con el invierno y una parte de las estaciones contiguas.

Además, Sahagún señala que la nieve era conocida como cepayahuitl. Por supuesto, como las lluvias, era una manifestación de Tláloc y sus ayudantes: “La nieve cuando cae casi como agua o lluvia llaman cepayáuitl, casi hielo blando, como niebla, y cuando así acontecía decían que era pronóstico de la cosecha buena, y que el año que venía sería muy fértil”, se lee en el libro.

Eso sí, los aztecas veían con temor una variante de las precipitaciones: el granizo, capaz de dañar los maizales. “Esta gente, cuando veía encima de las sierras nubes muy blancas, decía que eran señal de granizos, los cuales venían a destruir las sementeras, y así tenían muy grande miedo”, explica Sahagún.