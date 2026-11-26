Un cráneo humano y un fémur fueron localizados sobre la calle Hidalgo, entre Centenario e Independencia, frente a la Plaza de Armas, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando personas que se encontraban en el sector detectaron los restos humanos colocados sobre un medidor de energía eléctrica, en el exterior de un inmueble, por lo que dieron aviso a las autoridades.

El reporte se recibió alrededor de las 8:30 de la mañana a través de los números de emergencia. Hasta el momento, se desconoce quiénes dejaron los restos.

Elementos de la Vicefiscalía acudieron para realizar las diligencias correspondientes, acordonar el área y recabar testimonios que permitan esclarecer los hechos. Posteriormente, el cráneo y el fémur fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se les practicarán estudios periciales para determinar su procedencia y obtener información que contribuya a su identificación.